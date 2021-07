(Sky) Inter, Bellerin incontra l’Arsenal: chiara la volontà del giocatore

Continuano le trattative tra Inter e Arsenal per la cessione di Hector Bellerin. L’esterno spagnolo sarebbe stato individuato dalla dirigenza nerazzurra come il profilo ideale per sostituire Achraf Hakimi. Arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione dalla redazione di Sky Sport.

Come riporta l’emittente satellitare, il giocatore ha chiesto nelle scorse ore all'Arsenal di essere ceduto ed avrebbe comunicato alla società londinese di voler andare all’Inter. Il club nerazzurro, per il starebbe insistendo per un prestito con diritto di riscatto, una soluzione che non soddisferebbe i gunners.

L’Arsenal vorrebbe incassare dalla cessione dello spagnolo almeno 20 milioni di euro e sarebbe disposta a cederlo in prestito soltanto con l'inserimento dell'obbligo di riscatto, magari al verificarsi di determinate condizioni. Le trattative tra le parti vanno avanti e il giocatore, intanto, è uscito allo scoperto sulla propria volontà per provare a sbloccare l’operazione.