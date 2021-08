(Sky) Insigne Inter, occasione di fine mercato? Il rinnovo tarda ancora

INSIGNE INTER - Nelle scorse settimane quello del capitano del Napoli è stato uno dei profili che con più insistenza è stato accostato all'Inter. Il suo contratto in scadenza a giugno 2022 con il club della quale è attualmente il capitano, fa di lui un'occasione ghiotta di mercato.

Per cederlo subito e non perderlo a parametro zero la prossima estate il patron azzurro Aurelio De Laurentiis vorrebbe incassare almeno 20 milioni di euro. Una cifra giudicata esagerata dal club di Via della Liberazione per chi, come Insigne, non è più un giovanotto e tra qualche mese potrebbe accordarsi autonomamente con chi riterrà più opportuno.

E' vero, appena 48 ore fa l'Inter ha ufficializzato Joaquin Correa. Un nome che come testimoniato ieri sera contro l'Hellas Verona potrebbe diventare piuttosto autorevole e che si è aggiunto a quelli di Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Dunque, avere anche un altro calciatore esperto come Insigne, per i nerazzurri potrebbe essere complicato.

Dal canto suo l'AD interista Giuseppe Marotta ha affermato che il mercato in entrata può considerarsi chiuso, ma dalla redazione di Sky Sport filtra qualcos'altro: qualora gli esuberi legati a Valentino Lazaro, Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo dovessero risolversi in tempi brevi, il colpo last-minute è tutt'altro che da escludere.