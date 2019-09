(Sky) Icardi Psg, la firma non è ancora arrivata: quando ci sarà

Mauro Icardi al Psg è questione di circa un'ora. Nessuna frenata sulla trattativa, qualche dettaglio da sistemare e l'attaccante argentino firmerà il contratto con il club francese.

Notizia riportata da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. L'esperto di mercato ha spiegato come il mercato in Francia chiuderà a mezzanotte, quindi non c'è particolare fretta nel concludere questa operazione di mercato.

Entro un'ora Icardi sarà un giocatore del Psg. Successivamente, si attenderà l'ufficialità dei parigini.