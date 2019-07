(Sky) Icardi inutile nella Juventus, Cristiano Ronaldo detta legge

Nel corso di Calciomercato l’Originale in onda su Sky Sport non poteva mancare un passaggio sui fatti del giorno relativi alla vicenda Icardi. La possibile apertura dell’ex capitano al Napoli inizia a dare all’Inter una alternativa importante alla Juventus, che sembra aver fiutato il pericolo partenopeo. In questa logica il presunto incontro tra Wanda Nara e Paratici a Ibiza sarebbe servito al dirigente bianconero a confermare all’agente dell’ex capitano la volontà dei campioni d’Italia di puntare forte sul nerazzurro, non prima però di aver ceduto Higuain e Mandzukic.

Tempi che si allungano dunque per Icardi alla Juventus, mentre invece il Napoli sarebbe pronto a chiudere velocemente, mettendo sul piatto un contratto più che soddisfacente per il giocatore e un’offerta non disprezzabile per l’Inter.

In questo scenario un’osservazione decisamente importante è venuta da Fernando Orsi, ospite negli studi di Sky. L’ex portiere della Lazio ha ricordato giustamente il recente incontro tra Cristiano Ronaldo e il neo allenatore juventino Maurizio Sarri, nel corso del quale il fuoriclasse spagnolo avrebbe fatto presente la sua volontà di non giocare più partendo da posizione laterale bensì da vero e proprio centravanti, occupando dunque lo spazio dove l'argentino sa essere letale. A questo punto, ha fatto notare Orsi, l’acquisto di Icardi da parte della Juventus diventerebbe sostanzialmente inutile.