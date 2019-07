Sky - Icardi alla Juve? Tempi prematuri: le ultime sull'argentino

Da ormai quasi 5 mesi è la tematica più calda in casa Inter. Quella del futuro di Mauro Icardi, è una telenovela che è destinata a protrarsi per gran parte della sessione di mercato estiva appena cominciata.

Secondo Manuele Baiocchini di Sky però, nonostante la Juventus sia l'unica squadra ad essersi mossa concretamente per mettere sotto contratto il bomber di Rosario, vedere Icardi in bianconero ad oggi non è possibile per vari motivi.

Uno su tutti, il sovraffollamento del reparto avanzato. Con il ritorno di Gonzalo Higuain dal prestito al Chelsea e con la presenza dell'intoccabile Cristiano Ronaldo infatti, trovare spazio per l'ex Sampdoria diventerebbe complicato. Intanto, il DS bianconero Fabio Paratici e la moglie-agente di Icardi, Wanda Nara, nei giorni scorsi si sono incontrati ad Ibiza...