(Sky) Futuro Icardi, c'è una preferenza. Come potrebbe cambiare tutto

Fuori dal progetto Inter, Mauro Icardi attende di conoscere il suo futuro. Un addio all'Inter molto probabile, un futuro che dovrebbe essere ancora italiano.

Sky Sport ha parlato della situazione del giocatore nerazzurro. Icardi preferisce ancora la Juventus. Il club bianconero non ha ancora presentato nessuna offerta all'Inter.

Se nelle prossime settimane non dovrebbe esserci, ecco che il Napoli potrebbe affondare il colpo per portare Icardi in azzurro. De Laurentiis vuole regalare ad Ancelotti un attaccante prolifico e il nome di Icardi è presente nella lista.