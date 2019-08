(Sky) Futuro Icardi: c'è solo un'offerta da 60 milioni più bonus

Il futuro di Mauro Icardi non è ancora stato definito. L'attaccante nerazzurro è in uscita, ma non ha ancora accettato il trasferimento. Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione.

E' arrivata solo un'offerta all'Inter. E' del Napoli, che ha messo sul piatto 60 milioni più bonus. Il club partenopeo non aspetterà a lungo la risposta di Icardi, tenendo in considerazione anche Fernando Llorente.

Icardi non ha ancora dato una risposta, ma il suo entourage sta cercando di convincerlo ad accettare il trasferimento a Napoli, piazza ideale per lui, nonostante attenda la mossa della Juventus o, addirittura, .decida di restare all'Inter.