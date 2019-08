(Sky) Dzeko out, si apre un pista tedesca per l'attacco?

Dopo il rinnovo di Dzeko con la Roma, lo staff di mercato dell'Inter è in moto per trovare l'alternativa al bosniaco. Secondo Sky Sport le mire nerazzurre potrebbero spostarsi su Timo Werner, l'attaccante del Lipsia in scadenza contrattuale a giugno del prossimo anno.

Il 23enne attaccante tedesco ha avuto una stagione di tutto rispetto, con 16 gol segnati in Bundesliga su 30 presente, mentre in nazionale vanta già 25 presenze e 10 gol.

Secondo Sky l'Inter si troverà davanti un grande ostacolo, l'accordo che il giocatore avrebbe già raggiunto con il Bayern Monaco per il prossimo anno. Ma anche questo potrebbe non frenare il tentativo di inserimento di Beppe Marotta e del suo staff.