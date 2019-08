(Sky) Dzeko Inter, la Roma non fa sconti: le ultime sulla trattativa

L'Inter continua a seguire Edin Dzeko. Il club nerazzurro vuole portare a Milano un altro giocatore richiesto da Antonio Conte. Il calciatore ha da tempo l'accordo con l'Inter, manca ancora quello tra i club.

Fabrizio Romano di Sky Sport ha aggiornato la situazione. "La Roma non fa sconti per Edin Dzeko: vuole più di 20 milioni, l'Inter non ha nessuna intenzione di mollare. Lavori in corso", il tweet del giornalista.

Dopo Romelu Lukaku, l'Inter vuole completare l'attacco con Dzeko. Si lavora per trovare l'accordo, Mauro Icardi potrebbe entrare nella trattativa, come riportato ieri sera da Sky Sport. Il centravanti argentino ha aperto al club giallorosso. Possibile scambio con Dzeko più un conguaglio ai nerazzurri, che chiedono 55/60 milioni di euro.