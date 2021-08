Sky, Dzeko-Inter: fatta. Domani le visite mediche di rito

Dopo aver tanto atteso, il momento è arrivato. Edin Dzeko sarà un nuovo giocatore dell'Inter nella prossima stagione. Il giocatore, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha ricevuto il via libera dalla Roma per passare all'Inter anche senza che la società giallorossa abbia trovato il sostituto per la prossima stagione.

Il bosniaco si unirà alla squadra nerazzurra dopo due anni di lunghi corteggiamenti e firmerà un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione. L'Inter avrà il suo nuovo centravanti che andrà a sostituire Romelu Lukaku. Addirittura, nella giornata di domani, Edin Dzeko sarà a Milano per svolgere le visite mediche di rito.

Un lungo corteggiamento per una lunga trattativa. L'Inter ha trovato il suo nuovo attaccante per la prossima stagione in tempo per la prima giornata di campionato contro il Genoa del 21 agosto. Dzeko-Inter, una trattativa in dirittura d'arrivo.