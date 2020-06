(Sky) Calciomercato: si inizia il primo settembre, chiusura il 5 ottobre

Ufficiali le date del calciomercato: si inizia il primo settembre, il 5 ottobre la chiusura. A riferirlo è la FIGC attraverso un lungo comunicato, che rivela anche le date della finestra invernale.



Ecco quanto si legge successivamente sul sito ufficiale di Sky Sport: "Una stagione sportiva pronta a ripartire, poi – una volta archiviata l’annata calcistica 2019/2020 – spazio al calciomercato. La FIGC, in un lungo comunicato, ha ufficializzato le date del calciomercato per la stagione 2020/2021 che si svolgerà in due finestre: dal 1° settembre al 5 ottobre 2020 (ore 20) e dal 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20); per le cessioni di contratto all’estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione. I trasferimenti dei giocatori saranno effettivi con l'inizio della nuova stagione sportiva 2020/2021. La Figc, inoltre, ha ufficializzato anche le date per siglare gli accordi preliminari e per esercitare le opzioni di riscatto e di controriscatto".