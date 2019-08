Sky - Barzaghi su Sanchez: "L'Inter è in attesa dei..."

L'Inter continua a lavorare per regalare Alexis Sanchez ad Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, i nerazzurri sono in attesa del benestare del Manchester United, che pare non avere fretta.

"I dirigenti hanno lasciato Appiano. Restano ancora in attesa degli inglesi che hanno (si è visto) tempi più lunghi. L'Inter avrebbe già voluto chiudere ma l’ok dello United (non hanno alcuna fretta) non è ancora arrivato".