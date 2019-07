(Sky) Ausilio tornato in Italia, le sue parole sull'affare Lukaku

Piero Ausilio è tornato in Italia. Missione in Inghilterra per Lukaku. Il dirigente nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo arrivo a Linate.

"Nessuna novità, contatto ufficiale tra due grandi club", così Ausilio alla domanda di Sky Sport. L'Inter vuole portare a Milano Lukaku, pallino di Antonio Conte. Operazione difficile, ma i nerazzurri ci proveranno.