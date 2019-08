Sky annuncia: tra Inter e Roma c'è già un accordo di massima

Con fine del mercato che si avvicina la vicenda di Icardi riempirà notiziari e prime pagine più di quanto non sia successo fino ad ora. La situazione è in continuo divenire anche perchè alle strette considerazioni che regolano i normali trasferimenti si sommano ripicche personali, sgarbi reciproci in altre operazioni, antiche rivalità mai sopite. Se Icardi e signora attendono da tempo la proposta ufficiale della Juventus, a Torino continuano a giocare al rinvio, con l'intenzione di assicurarsi l'ex capitano nerazzurro sul gong finale per un tozzo di pane. Un modo come un altro per restituire a Marotta la beffa subita in occasione dell'acquisto di Lukaku.

Nel frattempo le novità non si fanno attendere. Da poco Sky Sport riporta che l'Inter sarebbe pronta a chiudere la partita Icardi con la Roma, nell'ambito della trattativa per Dzeko. I due club avrebbero addirittura già raggiunto un accordo di massima.

“Abbiamo fatto delle verifiche e ci sono delle conferme assolute. Il primissimo obiettivo della Roma per l’attacco è Mauro Icardi. L’Inter ha fissato il prezzo a 60 milioni di euro, la Roma scalerebbe i 20 di Dzeko e pagherebbe i restanti 40 in più anni. "

L'unico nodo riguarda l'ingaggio di Icardi, che parte da una base di 7 milioni all'anno netti, mentre alla Roma vige un tetto di 2,5 milioni di euro. Ma esiste la possibilità di fare eccezioni, come sarebbe già successo se Conte avesse accettato l'offerta di Pallotta. Una deroga sarebbe possibile anche per Icardi, decisamente preferito rispetto ad Higuain anche per la differenza di età.