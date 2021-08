Sky: "Adesso l'Inter aspetta soltanto l'offerta del Chelsea per Lukaku"

Romelu Lukaku e l'Inter sempre più lontani. Il centravanti belga è davvero molto vicino ai blues, tanto da aver accettato la proposta contrattuale avanzata dagli inglesi, mentre la società nerazzurra è in attesa della proposta definitiva, nel tentativo di riuscire a raccogliere quanto più possibile dalla cessione dell'attaccante.

Fino ad ora la proposta di 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso non sono bastati a far vacillare i nerazzurri, pertanto è atteso nelle prossime ore il rilancio. Intanto in viale della Liberazione, la società nerazzurra è già in cerca di un profilo che possa sostituire il belga nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da parte di Sky Sport, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno pensando di portare a Milano l'attaccante colombiano, Duvan Zapata dell'Atalanta, con il quale ci sarebbe già un principio di accordo. Con l'acquisto di Zapata, potrà partire anche il domino attaccanti, con Tammy Abraham che andrebbe all'Atalanta a sostituirlo.