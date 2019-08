(Sky) Accordo trovato, agente in viaggio: vicino l'arrivo all'Inter

Nuovo colpo dell'Inter. Dopo Romelu Lukaku, il club nerazzurro è vicino a chiudere l'arrivo a Milano di Alexis Sanchez del Manchester United.

A dar la notizia Sky Sport. Questo il tweet di Gianluca Di Marzio: "Scatto Inter per Alexis Sanchez: intesa col giocatore e agente in Inghilterra per trovare l'accordo con il Manchester United".

Con l'attaccante cileno, che ha già giocato in serie A con la maglia dell'Udinese, l'Inter potrebbe completare l'attacco.