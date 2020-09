Skriniar Tottenham, tra le parti ballano ancora 30 milioni di euro

Sono ore roventi quelle che stanno scorrendo adesso per quanto concerne l'asse Milano-Londra. Ieri a far tappa nel capoluogo lombardo è stato il Tottenham, club seriamente intenzionato ad accaparrarsi Milan Skriniar.

Quest'ultimo è giudicato dai nerazzurri come una delle pochissime pedine sacrificabili per far cassa e iscrivere a bilancio una cospicua plusvalenza. Ovviamente però, per convincere il club di Via della Liberazione, occorrono proposte pari ad almeno 60 milioni di euro.

Secondo la redazione di Sky Sport Uk la fumata bianca sarebbe ancora lontana per un motivo ben preciso: gli Spurs ad oggi offrono la metà di quanto richiesto dall'Inter. Una distanza considerevole che se non accorciata in tempi brevi difficilmente vedrà decollare la trattativa.