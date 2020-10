Skriniar Tottenham, Spurs pronti al rilancio per accontentare l'Inter

C'è ancora un velo di mistero all'interno del futuro di Milan Skriniar. Il difensore slovacco piace e non poco al Tottenham che per lui chiede informazioni all'Inter sin dall'inizio dell'attuale sessione di mercato.

Lo slovacco contro il Benevento ha disputato in campo 90 minuti. Ciò significa che per il club nerazzurro la sua cessione non è una priorità e che alla fine potrebbe anche restare a Milano.

La redazione di Sportmediaset però, ha fatto sapere che il club londinese, per avvicinarsi ai 50 milioni di euro richiesti dai nerazzurri, è pronto ad un rilancio pari a 44 milioni di euro più bonus. Una proposta che potrebbe far gola all'Inter ma che ad oggi non ha ancora riscontri ufficiali.