Skriniar Tottenham, Romano conferma: affare saltato definitivamente

In questa sessione di mercato era stato descritto come uno dei possibili sacrificabili per far cassa, ma adesso la situazione è cambiata: Milan Skriniar sarà ancora un calciatore dell'Inter.

A confermarlo tramite il proprio profilo Twitter ufficiale è stato il giornalista di Sky Fabrizio Romano che ha fatto sapere che il Tottenham non è più andato oltre i 35 milioni di euro proposti nelle scorse settimane.

Dunque, non avendo soddisfatto la richiesta da 50 milioni di euro del club di Via della Liberazione, lo slovacco resterà a Milano. Anche da fonti inglesi confermano che l'affare si è arenato definitivamente con gli Spurs che si sono defilati.

