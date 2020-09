Skriniar Tottenham, l'intermediario che cura i contatti con l'Inter è in Italia

E' una trattativa che può infiammare gli ultimi giorni di mercato quella che coinvolge Inter e Tottenham per Milan Skriniar. Gli Spurs hanno messo nel mirino il difensore slovacco già da un po', con Josè Mourinho che allenerebbe l'ex Samp più che volentieri.

Stando a quanto riferito da Nicolò Schira addirittura, l'intermediario che sta seguendo la trattativa, Marcelo Simonian, avrebbe fatto tappa in Italia. La base di partenza però è chiara: 60 milioni di euro.

Il club di Via della Liberazione difficilmente accetterà proposte inferiori, a meno che il n°1 del Tottenham Daniel Levy non decida di inserire nell'affare il cartellino di Tanguy Ndombele.

C’è traffico intorno a Milan #Skriniar: in arrivo emissari del #Tottenham a Milano per formulare offerta all’#Inter. Intanto è tornato in Italia anche l’intermediario Marcelo Simonian, che ha il mandato del #PSG per portare lo slovacco alla corte di Tuchel. L’#Inter chiede €60M