Skriniar Tottenham, l’Inter lo toglie dal mercato. Pronta un’ultima offerta

Salvo clamorosi colpi di scena Milan Skriniar dovrebbe restare ancora all’Inter. Secondo quanto riportato dal London Evening Standard, la dirigenza nerazzurra lo avrebbe tolto pubblicamente dalla lista dei partenti. Lo slovacco sarebbe ora ritenuto incedibile da Antonio Conte e a soli pochi giorni dalla fine del mercato il suo trasferimento sarebbe quasi impossibile.

Il Tottenham non si sarebbe ancora rassegnato e sarebbe pronto a fare un ultimo tentativo in extremis. Tra le due società ci sarebbe sempre una notevole distanza per il prezzo del cartellino. L’Inter sarebbe disposta a cederlo solo di fronte ad un’offerta vicina ai 50 milioni di euro e non sembrerebbe intenzionata a concedere nessuno sconto.

Le offerte presentate finora dal Tottenham sarebbero tutte state rispedite al mittente e per tentare di convincere i nerazzurri bisognerà aumentare sensibilmente la cifra. Nel caso in cui Skriniar dovesse essere ceduto, l’Inter reinvestirà il denaro nell’acquisto di un nuovo centrale difensivo. Il mercato finisce il prossimo 5 ottobre è al momento sembrerebbe molto difficile che in così poco tempo a disposizione si possa trovare un accordo.