Skriniar Tottenham, gli Spurs offrono Foyth come contropartita tecnica

L'asse Milano-Londra per quanto concerne Milan Skriniar si fa sempre più caldo. Proprio dalla capitale britannica, tramite Football London, giungono voci circa la strategia del Tottenham per arrivare allo slovacco.

Josè Mourinho lo ha espressamente chiesto alla società che però al momento non è in grado di soddisfare le pretese dell'Inter pari ad almeno 50 milioni di euro. Ed è così che secondo il portale inglese entra in scena il nome di Juan Foyth.

Il difensore argentino classe 1998 è stato proposto al club di Via della Liberazione come contropartita tecnica insieme ad un conguaglio economico pari a 35 milioni di euro. Proposta rispedita immediatamente al mittente dai nerazzurri e che vedrà le parti aggiornarsi nuovamente nei prossimi giorni.