Skriniar Tottenham, Di Marzio: "A 50 milioni di euro si può chiudere"

Il Tottenham di Josè Mourinho è pronto a fare sul serio per Milan Skriniar. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio, esperto di mercato che ha fatto sapere come lo Special One abbia voglia di portare a Londra lo slovacco.

Negli scorsi giorni a Milano hanno fatto tappa emissari degli Spurs che hanno fatto pervenire all'Inter un'offerta pari a 30 milioni di euro. Troppo pochi per il club di Via della Liberazione che valuta Skriniar non meno di 50 milioni di euro.

Secondo il giornalista di Sky infatti, qualora il Tottenham dovesse convincersi a sborsare tale cifra, si potrebbe chiudere sulla base di un trasferimento per 45 milioni di euro + 5 milioni di euro legati ai bonus.