Skriniar Real Madrid, può essere lui l'erede di Sergio Ramos

Non c'è più l'etichetta "incedibile" sul cartellino di Milan Skriniar. Lo slovacco, che questa stagione nella difesa a tre di Antonio Conte ha fatto un po' fatica ad ambientarsi, potrebbe cambiare aria.

Sull'ex Sampdoria infatti, sarebbe pronto a fiondarsi nuovamente il Real Madrid, club che lo sondò già l'estate scorsa prima di ingaggiare Eder Militao e che adesso potrebbe passargli l'eredità di Sergio Ramos (ovviamente col benestare di quest'ultimo).

L'Inter fino ad oggi ha valutato Skriniar non meno di 80 milioni di euro, ma secondo la redazione di Don Balòn intorno ai 70 milioni di euro comprensivi di bonus si potrebbe chiudere. Una cosa è certa: le ultime panchine in Europa League non hanno fatto bene al difensore.