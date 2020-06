Skriniar Real Madrid, proposto nell'affare il cartellino di James

Da quando è arrivato a Milano in punta di piedi nell'estate del 2017, Milan Skriniar non ha mai smesso di attirare su di sé i riflettori di mezza Europa. Inizialmente per lui si sono fatte avanti Barcellona e Manchester City (quest'ultimo club spinto dal tecnico Pep Guardiola).

Successivamente entrò in scena anche il Real Madrid, club che negli ultimi mesi sembrava essersi defilato ma che adesso secondo Diario Gol potrebbe tornare alla carica. In che modo? Offrendo all'Inter il cartellino di James Rodriguez più un conguaglio economico pari a 10 milioni di euro.

Un'operazione dunque da circa 50 milioni di euro complessivi. Troppo pochi per il club di Via della Liberazione che valuta il gioiello slovacco non meno di 80 milioni di euro.