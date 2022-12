Skriniar, non c’è solo il PSG. Mezza Premier lo corteggia

di Diego De Cicco, pubblicato il: 26/12/2022

Skriniar sta diventando un caso. O meglio il suo rinnovo lo è visto che nonostante annunci di calma e tranquillità manca ad arrivare.

Il giocatore slovacco andrà in scadenza a giugno e da gennaio sarà libero di accordarsi con chi vuole. In estate il centrale difensivo è stato davvero vicino all’addio ai nerazzurri, su tutte la destinazione Paris Saint-Germain era quella che sembrava a un passo. Non solo un lautissimo ingaggio da 9,5 milioni di euro per il giocatore ma anche un incasso per i nerazzurri non inferiore ai 65 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra ha resistito, sperando di concludere il rinnovo prima della fine dell’anno, ma questo non è ancora arrivato e il rischio di perdere il giocatore a zero è una prospettiva non tanto remota che saprebbe di assoluta beffa. Sul giocatore, come in estate, c’è sempre il PSG. Il contratto per Skriniar sarebbe pronto e l’idea di giocare con Messi, Mbappé e Neymar non può lasciare indifferente un professionista.

Skriniar che hai deciso? Oltre al PSG c’è la coda di inglesi. Su tutte Liverpool, Tottenham e Mannchester United.

Ci sarebbero però altre pretendenti disposte a prendere Skriniar a zero a fine stagione. Secondo quanto spiega il portale TeamTalk, e rilanciato da Tuttomercatoweb.com, in Inghilterra ci sarebbe in pratica mezza Premier sulle tracce del capitano in pectore nerazzurro. Nello specifico il sito da per certo un contatto tra gli agenti del giocatore ed emissari di Liverpool, Tottenham e Manchester United. Come se non bastasse però sempre TeamTalk allunga la lista. Sarebbero alla finestra infatti anche Chelsea, Manchester City e Newcastle.

Più il tempo passa, più aumentano le pretendenti che potranno offrire cifre stratosferiche anche in virtù del fatto che non dovranno sborsare un euro per il cartellino. Ora la decisione spetta solo a Skriniar.