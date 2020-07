Skriniar Manchester United, sei cessioni per arrivare ad ingaggiare il n°37

Cominciano a farsi sempre più sempre rumorose le sirene inglesi che coinvolgono il futuro di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, oltre ad essere seguito dal Manchester City, sembra essere finito nella lista della spesa del Manchester United.

I Red Devils, per arrivare al n°37 nerazzurro e a Jadon Sancho del Borussia Dortmund, avrebbero stilato un altro tipo di lista, ossia quella relativa alle cessioni che potrebbero finanziare il doppio colpo.

All'interno, secondo il Telegraph, sarebbero stati iscritti i nomi di Chris Smalling, Diego Dalot, Jesse Lingard, Phil Jones, Marcos Rojo e Alexis Sanchez. Quest'ultimo è in prestito all'Inter fino al termine del campionato, ma l'intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di pattuire un prezzo ragionevole con lo United e riconfermarlo anche per la stagione 2020/2021.