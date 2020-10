Skriniar Liverpool, Van Dijk va ko e slovacco finisce nel mirino dei Reds

C'è un velo di amarezza quasi tangibile in casa Liverpool per quanto concerne Virgil Van Dijk. L'olandese infatti, durante il derby contro l'Everton, ha subito un grave infortunio ai legamenti del ginocchio che lo vedrà costretto a sottoporsi ad operazione chirurgica.

Ed è così che secondo la redazione di calciomercato.com la dirigenza dei Reds già per il mercato di gennaio si fanno spazio i nomi di Dayot Upamecano, Kalidou Koulibaly, Jose Maria Gimenez e Milan Skriniar.

Quest'ultimo, specialmente in ottica bilancio e plusvalenze, non è più giudicato incedibile dall'Inter che per un'offerta pari a 50 milioni di euro potrebbe seriamente decidere di lasciar partire il centrale slovacco.