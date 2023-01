Skriniar-Inter, slovacco verso il PSG: il sostituto viene proprio dai francesi?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/01/2023

Skriniar-Inter, il futuro dello slovacco è al PSG. Come detto tante volte e da più parti in queste ultime ore, il futuro del difensore nerazzurro, Milan Skriniar, sarà al Paris Saint Germain. Dopo il pressing di questa estate per lui, la società francese ha deciso di prelevarlo a parametro zero il prossimo giugno, quando il contratto di Skriniar con l’Inter terminerà.

Una situazione che ha deluso molto soprattutto i tifosi nerazzurri, che ce l’hanno sia con la società, rea di aver gestito in malo modo tutta la situazione, sia con il giocatore che, in passato, ha più volte giurato amore eterno, per poi decidere di cambiare idea e di lasciare definitivamente Milano. Proprio in queste ore, arriva la notizia sul sostituto di Skriniar.

Skriniar-Inter, il futuro dello slovacco è oramai a Parigi: proprio dal PSG potrebbe arrivare il sostituto

Dunque, Skriniar, lascerà la società nerazzurra per accasarsi al Paris Saint Germain a parametro zero. Una decisione che non ha fatto piacere in viale della Liberazione visto che non solo hanno perso un giocatore pilastro della squadra, ma adesso, con le esigue possibilità di spesa, dovranno trovare anche un sostituto all’altezza del reparto.

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha parlato di una possibilità nuova per la società nerazzurra. Si tratta di Kimpempè del PSG. Il difensore francese non è più al centro del progetto della società e vorrebbe cambiare aria. L’Inter lo monitora per l’estate, ben sapendo che la sua scadenza di contratto è nel 2024 e che il prezzo, di conseguenza, potrebbe non essere altissimo.