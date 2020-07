Skriniar Inter, ora il difensore slovacco può partire

Sono già due anni che il nome di Milan Skriniar viene accostato al nome di molti super club europei, ma se prima si trattava solo di voci che non trovavano conferma dalle parti della sede nerazzurra, ora qualcosa è cambiato. Skriniar non è più incedibile.

Antonio Conte non ne apprezza le caratteristiche di terzo della difesa a tre. Troppo rigido, compassato e non abile nell'impostazione come richiede questo schema di gioco. Il difensore slovacco ha veramente poco di quello che piace a Conte in un terzo di difesa e per questo l'Inter è disponibile ad ascoltare eventuali offerte.

Ma serve un'offerta di quelle irrinunciabili, perchè l'Inter non svende i suoi pezzi. I dirigenti nerazzurri sanno perfettamente che non è possibile incassare una cifra come quella offerta dal Manchester City dodici mesi fa; si parla di 65 milioni di euro. L'Inter accetterebbe un'offerta di una decina di milioni inferiore rispetto a quella presentata dai Citizens l'estate scorsa. Ancora non sono pervenute offerte ufficiali, ma per l'Inter ,e il suo allenatore, Skriniar non è più indispensabile.