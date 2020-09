Skriniar Inter, il Fulham sfida il Tottenham: ingaggio mostre per convincerlo

L’Inter avrebbe intenzione di sfoltire l’organico e cedere alcuni giocatori per fare cassa e finanziare l’acquisto di nuovo giocatori. Il principale candidato alla cessione sarebbe Milan Skriniar, sul quale ci sarebbe soprattutto il forte interesse del Tottenham.

Gli Spurs potrebbero tentare l’affondo decisivo in questi ultimi giorni di mercato, ma non sarà facile convincere l’Inter che pretenderebbe una cifra vicina ai 60 milioni di euro per farlo partire. Attualmente, infatti, ci sarebbe ancora una notevole distanza tra domanda e offerta tra le due società. Sull'ex Sampdoria ci sarebbe anche un altro club di Premier League che sarebbe pronto a sfidare il Tottenham sul mercato.

Secondo quanto riporta il Sun, sulle tracce del difensore nerazzurro ci sarebbe anche il neopromosso Fulham. I cottagers sarebbero alla ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato è il tecnico Scott Parker avrebbe individuato nello slovacco il profilo ideale. Stando a quanto rivela il tabloid, il Fulham sarebbe disposto a mettere sul piatto un ingaggio da top player per convincere il giocatore ad accettare la destinazione.