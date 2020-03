Skriniar Inter, il City continua a pressare: la possibile formula dell'affare

Da quando in nerazzurro ha fatto il salto di qualità definitivo, Milan Skriniar non ha mai smesso di raccattare estimatori. Uno di questi è Pep Guardiola, allenatore del Manchester City che non ha mai nascosto il proprio gradimento nei confronti dello slovacco.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile scambio con Joao Cancelo, esterno che in nerazzurro ha fatto più che bene. Tale formula però, secondo Fabrizio Romano non può essere presa in considerazione dai nerazzurri in quanto valutano il prezzo del cartellino del proprio giocatore in maniera maggiore rispetto a quello del portoghese.

Dunque, per strappare Skriniar all'Inter Guardiola dovrà convincere i vertici del proprio club a fare offerte con al centro il cash senza inserire contropartite tecniche.