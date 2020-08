Skriniar Inter, fissato il prezzo per lo slovacco: Smalling il sostituto

Secondo quanto riportato da SportMediaset, durante la prossima sessione di mercato i nerazzurri starebbero pensando di cedere Milan Skriniar. Lo slovacco ha mostrato qualche difficoltà di adattamento nella difesa a tre ed è sceso nelle gerarchie di Antonio Conte.

La dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a lasciarlo partire di fronte a un’offerta che possa superare i 50 milioni di euro. Sulle tracce del centrale slovacco ci sarebbero Real Madrid, le due squadre di Manchester e soprattutto il Tottenham. Nelle ultime settimane, si è spesso parlato di un possibile scambio con gli Spurs tra l’ex Sampdoria e Ndombele.

Nel caso in cui Skriniar dovesse essere ceduto. i nerazzurri sarebbero pronti a rimpiazzarlo con un altro difensore di pari livello. Stando a quanto riferisce Sportmediaset, il nome in cima alla lista nerazzurra sarebbe quello di Chris Smalling del Manchester United. L’inglese, dopo un ottima stagione in prestito alla Roma tornerà ai Red Devils e potrebbe essere ceduto per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro.