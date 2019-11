Skriniar Inter, dalla Spagna arrivano buone notizie per i nerazzurri

Milan Skriniar rimane sempre nel mirino dei top club europei: il centrale slovacco dell'Inter sembrerebbe aver attirato l'interesse di formazioni blasonate, specialmente di Barcellona e Real Madrid.



Dall'edizione odierna del quotidiano "Mundo Deportivo" arrivano però novità sul fronte blaugrana. Stamattina il noto giornale ha comunicato la posizione del club di Bartomeu in merito all'ipotetico affare dichiarando di non essere interessato al difensore nerazzurro nonostante sia stato offerto diverse volte.



Sospiro di sollievo per Marotta e Ausilio, con le prime sirene iberiche scacciate dopo la smentita pubblicata dalla stampa catalana. Nel frattempo le voci si infittiscono, con Skriniar che continua ad essere il sogno di mercato di molte squadre.