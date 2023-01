Skriniar-Inter, addio quasi certo. Per il sostituto c’è un nome giovane mai uscito

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/01/2023

Skriniar-Inter, le speranze di rinnovo sono pressochè nulle. Oramai da settimane in casa nerazzurra tiene banco la situazione inerente al rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, infatti, ha il contratto in scadenza al prossimo giugno e, dopo l’interessamento estivo del Paris Saint Germain, avrebbe messo in dubbio la permanenza in nerazzurro anche per il futuro.

I motivi sono presto detti. Skriniar, infatti, non ha ben visto la volontà della società, in estate, di volerlo cedere, dopo aver provato a venderlo già quando sulla panchina nerazzurra c’era Antonio Conte. Oltre a ciò, il giocatore sa benissimo che altrove potrebbe trovare squadre disposte ad offrire cifre maggiori. Per questo, in viale della Liberazione, si stanno preparande per trovare un sostituto all’altezza e c’è un nome mai uscito.

Skriniar-Inter, il rinnovo del contratto quasi sicuramente non ci sarà: la dirigenza pensa ad un giovane della Ligue 1

Come detto, Skriniar, dovrebbe lasciare la squadra nerazzurra a parametro zero nella prossima stagione. Un addio clamoroso, dato che il giocatore è stato ribattezzato dai tifosi come prossimo capitano della squadra. Una situazione che mette in difficoltà l’Inter, la quale non potrà nemmeno contare sui soldi freschi di un’ipotetica cessione. Intanto, attraverso il suo canale Youtube, il giornalista Mediaset, Marco Barzaghi parla dei possibili sostituti.

Il nome nuovo che piace tanto a Marotta e Ausilio è il difensore mancino francese, classe 2002, di proprietà del Lione, Lukeba. Oltre a lui, sono da monitorare le strade che portano a Schuurs, a Becao e a Ndicka. Insomma, si cerca di tamponare una partenza che sarebbe pesante sia per l’importanza del giocatore, sia per la situazione economica del club che non ne ricaverebbe un euro.