Skriniar Inter, addio in vista? Decisivo l'incontro tra Zhang e Conte

Milan Skriniar sembrerebbe essere diventato un caso in casa Inter: il centrale slovacco adesso sarebbe diventato un punto interrogativo in vista della prossima stagione, con vari top club che si sarebbero fatti avanti per soffiarlo ai nerazzurri. Da decriptare ancora le intenzioni del club targato Suning, con un ipotetico addio dell'ex Samp che momentaneamente starebbe prendendo quota.



Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb dodici mesi fa Skriniar aveva liquidato il suo entourage rappresentandosi da solo e manifestando la volontà di rinnovare. Nei primi accordi e nelle prime condizioni c'era pure la possibilità di avere la fascia da capitano in caso di addio di Icardi e quando Handanovic passerà la mano ma l'approdo di Conte ad Appiano Gentile sembrerebbe aver congelato il tutto. In caso di permanenza del tecnico salentino una partenza di Skriniar sarebbe ormai non più improbabile. Il Tottenham, nel frattempo, continua a monitorare la situazione data la volontà di Levy di regalare a Mourinho il centrale tanto desiderato. L'Inter d'altra parte incasserebbe 60-70 milioni di plusvalenza

Per scoprire il destino del numero trentasette nerazzurro bisognerà aspettare l'incontro fra Zhang e Conte, ovviamente in programma al termine dell'Europa League per prendere anche una decisione su Skriniar. Se tutto non dovesse cambiare allora lo slovacco saluterebbe subito i suoi attuali compagni.