Skriniar-Inter, addio a giugno a zero: Biasin spiega il perchè

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/01/2023

Skriniar-Inter, lo slovacco ha scelto di andare via a parametro zero. In queste ultime settimane si è tanto parlato della situazione inerente al rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, infatti, vede il suo contratto in scadenza al 30 giugno del 2023 e, almeno fino a qualche tempo fa, la società aveva presentato un’offerta per il rinnovo.

Ma, come sappiamo, Skriniar ha deciso di non prolungare il suo contratto con la squadra nerazzurra e di lasciare Milano definitivamente. In questi giorni ci si è chiesti se il ragazzo fosse andato via a gennaio oppure a giugno a zero. E proprio in queste ore è arrivata la scelta definitiva dello stesso Skriniar.

Skriniar-Inter, il difensore slovacco ha scelto di lasciare i nerazzurri a parametro zero: i motivi della scelta

Dunque, questi sono i giorni in cui la società nerazzurra di viale della Liberazione, si lecca le ferite per aver praticamente perso un giocatore importante come Skriniar. Troppo dolorosa la scelta di essere messo sul mercato dalla dirigenza per ben due volte e troppo forte il richiamo dei soldi e del progetto del Paris Saint Germain.

A tal proposito, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, ai microfoni di Telelombardia, ha parlato della scelta di Skriniar di lasciare l’Inter a parametro zero e non a gennaio. Questo perchè, la società parigina, ha offerto un ricco bonus alla firma che, di fatto, non sarebbe arrivato se fosse stato impiegato per acquistare il cartellino del giocatore. Un’altra doccia fredda per il tifo interista che vedrà andare via a zero l’uomo a cui aveva affidato la fascia di capitano.