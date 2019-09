Skriniar al Manchester City? Guardiola nega e tranquillizza i nerazzurri

Da quando nell'estate del 2017 è arrivato a Milano, non ha fatto altro che far ricredere gli scettici che criticavano i nerazzurri per l'investimento appena effettuato.

Oggi, nonostante il cambio di modulo, Milan Skriniar è una colonna portante dell'Inter di Antonio Conte come lo è stato per quella targata Luciano Spalletti. Un difensore completo che ha inevitabilmente attirato su di sé i riflettori di molti top club europei.

Tra questi, vi sarebbe anche il Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens negli ultimi per la difesa hanno investito oltre 150 milioni, e complice questo fattore, sull'ipotetico interesse per Skriniar il tecnico spagnolo ha detto:

"Non sono affari miei, ma a gennaio non compreremo perché non possiamo spendere grosse cifre in estate: dunque non potremo farlo nemmeno a gennaio".