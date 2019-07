Situazione Icardi, Biasin: "Nessuna cessione, ma per lui ritiro finito"

Tiene sempre banco in casa Inter la situazione legata a Mauro Icardi, che i nerazzurri vorrebbero cedere in quanto non rientra nei piani del nuovo tecnico Antonio Conte.

Un interessante (quanto criptico) messaggio arriva dal giornalista Fabrizio Biasin, che dal proprio profilo Twitter scrive: "Inter e Icardi, ultimo giorno". Mentre poco dopo aggiunge: "Nessuna cessione, ma per lui il ritiro è finito".