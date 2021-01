Situazione Esposito, novità in vista per il giovane talento

Secondo quanto riportato da TMW, nella giornata di oggi, c'è stato molto movimento nella sede dell'Inter, per quanto riguarda un giovane in prestito in Serie B. Parliamo di Sebastiano Esposito, in prestito alla SPAL e che, dopo un inizio da titolare, è caduto nelle gerarchie di Pasquale Marino fino a non vedere più il campo.

Oggi l'incontro con l'entourage del giovane per riuscire a trovare una situazione, sempre in Serie B, che possa valorizzare il ragazzo nella sua crescita in questa seconda parte di stagione.

Sul giocatore, oltre ai già noti interessi di alcune squadre (Pescara su tutti), si sono aggiunti quelli del Cittadella e della Reggina, non del Brescia al momento.