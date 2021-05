Situazione Dimarco: trovato l'accordo per l'esterno gialloblù

Novità in vista per quanto riguarda il mercato dell'Inter e, nello specifico, il ruolo di esterno sinistro che rimarrà vacante vista la partenza, per la scadenza di contratto, di Ashley Young.

Secondo quanto riportato sul suo profilo Twitter da Matteo Moretto, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, Inter e Verona sarebbero molto vicine a trovare un'intesa per riportare Federico Dimarco in nerazzurro.

L'esterno classe 1997, autore di una stagione strepitosa in gialloblù, sarebbe, quindi, una delle pedine che potrebbe far scendere il monte ingaggi della rosa nerazzurra.