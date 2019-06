Situazione Chiesa: parla Commisso, futuro proprietario della Fiorentina

La trattativa per l'acquisto della Fiorentina non è ancora ufficialmente conclusa, ma sarà Rocco Commisso il nuovo presidente del club toscano, che acquisterà dai Della Valle per 170 milioni.

Intercettato da "La Repubblica", Commisso ha avuto modo di parlare anche di Federico Chiesa, miglior giocatore della viola e obiettivo di mercato di Juventus e Inter. Questa la sua breve dichiarazione: "Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari".