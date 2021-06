Simeone non ha dubbi: per l’attaccante dell’Inter cerca 70 milioni

Fresco di Liga conquistata al fotofinish con il suo Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone è pronto a rinnovare il proprio contratto con i Colchoneros fino al 30 giugno 2024. Per proseguire nella direzione della continuità di successi, l'allenatore argentino avrebbe richiesto alla propria dirigenza Lautaro Martinez.

L'attaccante dell'Inter nella stagione appena conclusa ha conquistato lo scudetto da protagonista. Questo ha inevitabilmente attirato su di sé l'interesse di diversi club tra cui, appunto, quello dell'Atletico Madrid.

Il club spagnolo (così come gran parte dei club europei) al momento non gode di un'ottima condizione finanziaria, ma nonostante ciò la redazione di AS ha fatto sapere che l'Atletico Madrid farà in modo di riuscire a reperire i 70 milioni di euro richiesti dall'Inter, lo stesso club che nell'estate del 2018 lo soffiò via proprio agli spagnoli grazie ad un blitz argentino del DS Piero Ausilio.