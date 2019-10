Si punta ad uno scambio a sorpresa, l’Inter ha in mano una carta decisiva

In Germania ne parlano da diversi giorni, adesso quella che era solo una indiscrezione di un mercato inizia ad assumere un veste decisamente più “robusta”.

Sono infatti due testate tedesche di grande prestigio come Bild e Kicker a dire che l’Inter sta guardando con grande interesse a Thomas Muller. L’attaccante del Bayern Monaco sta trovando poco spazio in questo inizio di stagione ed ha chiesto alla dirigenza bavarese di essere ceduto, possibilmente anche a gennaio.

L’ingaggio di Muller non è stratosferico: 15 milioni lordi l’anno, con un contratto in scadenza nel 2021. Secondo le fonti tedesche il giocatore sarebbe addirittura disposto ad una riduzione dei suoi compensi pur di trovare una squadra che gli offra un ruolo di primissimo piano.

L’Inter ha una golden share da giocarsi, quella di Ivan Perisic, in prestito al Bayern con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro per la prossima estate. Non è inverosimile che lo staff di mercato nerazzurro tenti di anticipare la definizione del prestito del croato in quello che diventerebbe uno scambio di giocatori di altissimo livello.