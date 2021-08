SI: "Cena tra Marotta, Ausilio e l'agente di un attaccante"

Dopo la partenza di Romelu Lukaku, in direzione Chelsea per 115 milioni di euro, l'Inter sta cercando, dopo Edin Dzeko, di arrivare ad un altro attaccante. I nomi sono sempre gli stessi che vanno da Zapata a Correa, fino Scamacca e Kean. E proprio questa sera si sta svolgendo un incontro con un agente di questi calciatori.

Secondo quanto raccolto da parte di Sportitalia, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono a cena con Lucci, agente dell'attaccante argentino della Lazio, Joaquin Correa, che vorrebbe andare via dalla Capitale. L'agente avrebbe proposto il giocatore ai dirigenti che, al momento, avrebbero dato delle risposte fredde per tanti motivi.

In primis l'obbiettivo numero uno che si chiama Zapata, visto che si cerca una prima punta, poi per il prezzo del giocatore che non sarà di certo basso e terzo per i rapporti con la Lazio a causa della vicenda Simone Inzaghi.