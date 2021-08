SI: "A breve il rilancio del Chelsea per Romelu Lukaku"

Continua ancora la trattativa per portare Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea. I contatti tra le due società continuano e la svolta potrebbe arrivare a breve, soprattutto se dovesse arrivare il rilancio dei blues dopo la prima offerta, rifiutata dalla società nerazzurra, di 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso.

Secondo quanto riportato da Sportitalia questa sera, il Chelsea sarebbe deciso ad acquistare il centravanti belga per farne la punta principe per la prossima stagione, tanto che a breve arriverà una proposta più elevata rispetto a quella precedente. E l'Inter? Cosa farà? Una decisione complicata quella che dovranno prendere i dirigenti in viale della Liberazione dal momento che il guadagno in termini economici sarebbe grande, nullo quello dal punto di vista tecnico.

La decisione spetterà al presidente Steven Zhang che, dopo le proteste di oggi da parte dei tifosi, dovrà decidere cosa fare di Lukaku e, soprattutto, cosa fare, eventualmente, della somma di denaro guadagnata: se reinvestirla in toto, oppure solo in maniera parziale per rinforzare la squadra e renderla competitiva anche nella prossima stagione.