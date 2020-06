Setien su Vidal: "E' fondamentale per il Barça, sono molto soddisfatto"

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato alla vigilia della prossima sfida dei blaugrana nel campionato spagnolo. Il tecnico ha risposto anche su un argomento scottante di calciomercato: l'ipotetico approdo di Vidal all'Inter. Setien si dimostra molto soddisfatto dell'apporto dato dal cileno alla squadra dichiarando che difficilmente si priverà dell'ex Juve.



Ecco quanto affermato nel corso della conferenza stampa:"È un giocatore che trasmette energia a tutta la squadra, ci aiuta tanto in campo e contro il Maiorca l'altro giorno ha subito messo la gara in discesa andando a segno. Vidal ha un profilo che è necessario in qualsiasi club. Sono molto soddisfatto del suo rendimento".



Vidal era stato recentemente accostato ai nerazzurri, ma le dichiarazioni dell'allenatore del Barça sembrano scacciare le voci insistenti di un possibile trasferimento del centrocampista. L'Inter, d'altra parte, avrebbe l'intenzione di puntare su Tonali e Nainggolan lasciando di fatto perdere la pista che porta all'ormai pupillo del tecnico azulgrana. Arriva quindi un chiaro segnale sul futuro del calciatore.