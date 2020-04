Serie A, Spadafora: importanti parole su quanto potrebbe accadere

Il ministro dello sporto Spadafora ha parlato oggi ad Omnibus, programma di La 7, in merito a quello che potrebbe essere il futuro della serie A. Resta infatti il bilico la stagione 2019/2020.

Le parole del ministro lasciano intendere che il futuro sia quasi delineato. Si va verso la sospensione di questa stagione con ripresa direttamente dalla prossima.

"Vedo la strada per la ripresa di questo campionato molto stretta. Se fossi nei presidenti della serie A inizierei a pensare a come riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione. Tra oggi e domani andranno in scena delle audizioni tra la Figc e il comitato scientifico per il nuovo protocollo medico. Il protocollo della Federcalcio non era sufficiente, e per questa ragione non si sono ripresi gli allenamenti il 4 maggio.

Al momento c'è incertezza, e l'alternativa a questa incertezza è seguire la strada di altri paesi. E in questi giorni potrebbe esserci una sorpresa, dal momento che si riunirà la Lega, e molti club potrebbero chiedere la sospensione. Inutile che i Presidenti scrivano a Conte, il Governo dciderà insieme. Fossi in loro iniziere a pensare a riprendere la prossima stagione in sicurezza."