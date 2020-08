Sensi-Inter, si va verso il riscatto a 20 milioni

Nella giornata di ieri tutte le vicende di casa Inter erano concentrate sull'importantissimo incontro avvenuto nel pomeriggio fuori Milano tra Conte, la dirigenza ed il presidente Steven Zhang. L'incontro è stato molto positivo e si è concluso con la permanenza di Conte e dell'intero assetto dirigenziale. Ora si può programmare il mercato e la stagione.

Dopo gli acquisti di Hakimi e Sanchez, l'Inter sta risolvendo anche la questione dei prestiti. In casa nerazzurra è stata una giornata importante sul fronte Stefano Sensi. Come raccontato da Sky Sport, l'Inter ha comunicato al Sassuolo che verrà esercitato il riscatto del centrocampista della Nazionale nonostante i molti infortuni che hanno attanagliato la sua stagione e lo hanno reso indisponibile per la gran parte della stagione.

Nei prossimi giorni, sempre secondo Sky, i neroverdi potrebbero scegliere un giovane della Primavera nerazzurra: il nome è quello del difensore Lorenzo Pirola.