Sensi Inter, Carnevali sicuro: "Penso che lo acquisteranno"

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo la scorsa estate, Stefano Sensi ha sin da subito dimostrato di che pasta è fatto. Il n°12, sia nelle amichevoli estive sia nella prima parte di stagione, si è rivelato una pedina praticamente imprescindibile.

Gli infortuni di natura traumatica patiti da dicembre in poi hanno un po' frenato una stagione che per Sensi si stava rivelando da incorniciare. Nonostante tutto però, l'Inter ha senza dubbio intenzione di riconfermarlo e di metterlo a disposizione di Antonio Conte anche per la stagione 2020/2021.

A prova di ciò, ci sono le parole del DS del Sassuolo Giovanni Carnevali che in conferenza stampa ha detto: "Sensi? Penso che dovrà essere sicuramente acquistato dall'Inter".